Manovre in uscita per la Sampdoria, che ha praticamente perfezionato il trasferimento di Valerio Verre all'Empoli. Il trequartista blucerchiato si appresta a salutare il club genovese, e si trasferirà in Toscana sino al termine della stagione.



L'affare si è sviluppato sulla base del prestito con diritto di riscatto. Oggi il calciatore potrebbe essere ad Empoli per le visite mediche, poi firmerà il contratto con il club azzurro.