Il centrocampista della Sampdoria Valerio Verre parla dopo il gol e il successo sul Verona: "Ci volevano questi tre punti. Ci siamo parlati prima della partita e volevamo uscire con dei punti: ci siamo riusciti e siamo contenti. Lo spogliatoio è tranquillo, peccato che siano uscite voci contrarie in tal senso ma siamo uomini e queste cose sappiamo risolverle tra di noi. Adesso dobbiamo continuare a lottare l’uno per l’altro, uniti come abbiamo dimostrato stasera. Il gol? Lo ricorderò bene perché ha aiutato i compagni e questa è la cosa che conta di più", riporta il sito ufficiale blucerchiato.