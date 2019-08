La notizia dell'accordo ormai imminente tra Massimoe Gianlucasi è subito diffusa a macchia d'olio a Genova, tanto è vero che qualcuno definisce già l'ex bomber presidente 'virtuale' della. Anche perchè sarebbe lo stesso Vialli a comportarsi già da numero uno di Corte Lambruschini.Secondo Il Secolo XIX Vialli e Zanetton (futuro direttore generale della società doriana) verrebberosugli aspetti gestionali del club, compresi il quotidiano e le operazioni di mercato, e avrebbero anche già espresso alcuni pareri suggerendo anche nomi e profili. Addirittura in ambienti londinesi si parla dicon protagonista Vialli e alcuni procuratori, manager e consulenti vari di mercato.C'è poi anche un retroscena curioso, che sicuramente susciterà ricordi piuttosto dolci nei tifosi blucerchiati più 'esperti'. Uno dei principali consiglieri di Vialli sarebbe infatti Roberto. Si terrebbero infatti frequenti contatti telefonici tra i due ex 'gemelli del gol'. Argomento, come sempre, la Sampdoria.