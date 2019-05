La prima pietra da apporre per costruire la Sampdoria del futuro riguarda la posizione dell'allenatore, specialmente dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Marco Giampaolo, che hanno incendiato l'ambiente doriano. Il futuro del tecnico si intreccerà con quello societario, e con gli eventuali piani di Massimo Ferrero. In caso di dimissioni del mister, che ha ancora un anno di contratto, sarebbero tre i nomi al vaglio della dirigenza.



Il primo è quello di Eusebio Di Francesco, che è stato esonerato dalla Roma e dovrebbe abbassare l'ingaggio percepito dai giallorossi. Altro profilo seguito è Alberto Semplici della Spal, anche lui a fine ciclo, mentre il terzo candidato secondo Primocanale sarebbe Stefano Pioli, esonerato dalla Fiorentina e scartato a suo tempo dalla Samp proprio a favore di Giampaolo. Complicato un ritorno del grande ex Iachini.



In caso di cessione della società invece, gli scenari potrebbero essere diversi. Dal gruppo Vialli filtra grande stima nei confronti di Giampaolo, e in caso di acquisto da parte dell'ex bomber il tecnico potrebbe anche essere confermato. Dalla cordata composta da arabi e Aquilor invece per il momento non sarebbe trapelata ancora alcuna indicazione e indiscrezione in merito.