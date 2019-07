Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per la cessione della Sampdoria si avvia ad una felice conclusione. L’offerta di Gianluca Vialli e dei due finanziatori, Jaime Dinan e Alex Knaster, è di 90 milioni di euro (60 per la parte fissa più 30 per i debiti) più 15 di bonus. Si attende la risposta del patron blucerchiato Massimo Ferrero.