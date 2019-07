Il Fortuna Dusseldorf torna a bussare in casa Sampdoria. Dopo Dawid Kownacki infatti il club tedesco sembra aver messo nel mirino un altro giocatore polacco. Questa volta si tratta di un difensore, ossia di Bartosz Bereszysnki, terzino classe 1992 al Doria dal gennaio 2017.



Secondo La Gazzetta dello Sport il club tedesco avrebbe puntato il calciatore prelevato dal Legia Varsavia per circa due milioni di euro. La sua quotazione però è salita in maniera decisa, e il Doria non sembra intenzionato a fare sconti per il suo terzino. La Samp comunque si è già cautelata, acquistando in quel ruolo Depaoli dal Chievo, in previsione proprio di un'eventuale cessione di Bereszynski.