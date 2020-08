Federico Bonazzoli sta per monetizzare la sua esplosione con la maglia della Sampdoria, avvenuta nelle ultime settimane di campionato. L'attaccante blucerchiato aveva infatti un contratto in scadenza a giugno 2021 e il club doriano, per evitare un altro caso Linetty, sembra intenzionato ad allargare i cordoni della borsa.



Secondo le indiscrezioni de Il Secolo XIX, la punta riceverà in sostanza ciò che non era stato offerto a Linetty. Dopo un lungo tira e molla con il suo agente Tullio Tinti, il club blucerchiato e il procuratore di Bonazzoli avrebbero trovato un'intesa per un prolungamento quadriennale (sino al 2024), impennando il salario dagli attuali 500mila euro sino agli 1,2 milioni di euro a stagione, andando anche in controtendenza rispetto alla volontà di ridimensionare il monte gngaggi. L'annuncio potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni.