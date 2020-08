Oltre alle piste francesi per il centrocampo, la Sampdoria segue anche alcuni giocatori nel campionato italiano per consegnare a Ranieri il mediano richiesto. Si tratta di tre giocatori però leggermente diversi rispetto alle caratteristiche indicate esplicitamente dal mister blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX i nomi sul taccuino della dirigenza sarebbero quello di Antonin Barak, 25enne di proprietà dell'Udinese, tornato dopo sei mesi di prestito al Lecce, quello di Rade Krunic, bosniaco classe 1993 destinato a lasciare il Milan, e per finire Jasmin Kurtic, sloveno nato nel 1989 ormai giunto al termine della sua avventura con il Parma.