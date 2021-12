A fare le veci di Massimo Ferrero ieri sera al Ferraris per Sampdoria-Venezia c’era il commercialista del Viperetta, e trustee per la società blucerchiata, Gianluca Vidal. Per il professionista era praticamente un derby: Vidal è arrivato appositamente da Mestre per seguire l’incontro tra il Doria e I lagunari.



Vidal ha approfittato dell’occasione per confrontarsi anche con i due consiglieri Castanini e Profiti. Si è trattato di un faccia a faccia importante, a due giorni da un Consiglio di amministrazione che si preannuncia cruciale per il futuro del club.