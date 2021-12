Gianluca Vidal, oggi, è ufficialmente il proprietario legale della Sampdoria, in quanto titolare del trust (denominato Rosan) al quale ogni soggetto interessato a rilevare il club dovrà rivolgersi per trattare l’eventuale acquisto della società. Ferrero è decaduto dalla carica di presidente dopo l'arresto e anche per la Figc è oggi ineleggibile. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vidal ha ribadito la posizione del club."Non esistono tempi certi. Di norma, le modalità attraverso cui si svolge qualsivoglia negoziazione seguono un iter codificato. Innanzitutto, la manifestazione di interesse. Quindi, l’identificazione della controparte da parte del soggetto incaricato della trattativa. In questo caso, il sottoscritto. Poi, la verifica della provenienza dei fondi: cioè, che siano soldi puliti. Dopodiché si discute il valore che si attribuisce all’oggetto o all’azienda, determinato al lordo del debito (il cosiddetto “enterprise value”). Se il discorso può andare avanti, parte il processo di “virtualdue diligence”, con la messa a disposizione della documentazione. In questo caso, dell’U.C. Sampdoria"."... si negozia parallelamente alla due diligence discutendo del contratto. Da qui al cosiddetto closing passano in media quattro o cinque mesi, non certo trenta giorni"."Sì. Parliamo di due aspetti totalmente separati. Ho fiducia nell’operato della magistratura, e auspico comunque che il presidente possa chiarire la sua posizione. Lo dico perché una persona di 70 anni con figli minori che sia trattenuta è triste. I giudici avranno avuto le loro motivazioni, ma umanamente gli siamo vicini"."Oggi interessa mantenere la continuità aziendale della Samp. Posso solo confermare che c’è stata un’accelerazione sul versante della vendita del club con la ricezione di manifestazioni di interesse di più soggetti, che sto quotando. Siamo alle verifiche preliminari. Volti noti? No. Né Vialli, né Zanetton, né Dinan, né Knaster".