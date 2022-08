La Sampdoria, abbandonato il sogno irraggiungibile Torreira, è in dirittura d'arrivo per un centrocampista della Roma. A Genova dovrebbe arrivare infatti Gonzalo Villar, da tempo obiettivo della dirigenza blucerchiata. Secondo La Repubblica, filtra ottimismo in merito al possibile approdo dello spagnolo alla corte di Giampaolo.



Sarebbe anche già stato trovato, oltre all'accordo con il giocatore, pure quello con il club sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Con la cessione di Damsgaard, la Samp potrà investire una parte del ricavato per Villar, e addirittura venerdì il classe 1998 potrebbe essere a Marassi per assistere dal vivo alla partita della Samp con la Reggina in Coppa.