Saranno ore decisive per la Sampdoria e per il futuro di Gonzalo Villar. Il regista della Roma, obiettivo di mercato dei blucerchiati, è il prediletto per rinforzare il centrocampo genovese e già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca tra le società.



Secondo Il Secolo XIX la trattativa tra il Doria e i giallorossi è ormai ai dettagli, e a breve potrebbe essere definita. La formula, alla fine, sarà quella del prestito con diritto di riscatto, senza l'obbligo inizialmente richiesto dalla squadra capitolina. Attualmente Villar è a Murcia, a casa sua, dove si sta allenando da solo in attesa di definire il suo futuro.