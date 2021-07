Morten Thorsby, centrocampista classe '96 della Sampdoria, è nel mirino di alcuni club. I blucerchiati pensano alla cessione ma servirà un'offerta congrua alle aspettative per lasciarlo partire.



Per Thorsby c'è l'opportunità Watford. Più defilata l'Atalanta, resta aperta la pista Napoli. La Sampdoria chiede 6 milioni per il centrocampista norvegese. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.