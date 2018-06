L'addio di Emilianodallasi arricchisce giorno dopo giorno di nuovi particolari interessanti. Ieri, dopo l'intervista diramata in Portogallo in cui il portiere si dichiarava entusasta dello, via Instagram è arrivata anche la smentita dell'estremo difensore doriano, che ha rivelato di non aver rilasciato nessuna intervista. Nonostante ciò però il numero 2 blucerchiato sembra davvero ad un passo dal club biancoverde.Per convincerlo sarebbe stata decisiva la presenza di Sinisa Mihajlovic a Lisbona, e anche l'incertezza del Parma relativa alle vicende successive alla partita con lo Spezia. Già oggi Viviano potrebbe raggiungere il Portogallo, per firmare il contratto biennale che lo legherà allo Sporting. Alla Sampdoria secondo Sportitalia andranno circadi euro, che il Doria investirà interamente su un nuovo portiere: piace molto Sportiello , ma attenzione alle eventuali sorprese di mercato.