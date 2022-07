Questa mattina a Genova, sponda Sampdoria, si è diffusa una voce abbastanza clamorosa, ma di realizzazione praticamente impossibile. L'edizione locale de La Repubblica raccontava un interessamento, a cui starebbe lavorando Romei, per Lucas Torreira, mediano dell'Arsenal in rotta con i Gunners. Torreira ha mercato, lo vogliono la Roma e la Juventus in Italia, all'estero si è parlato del Valencia, ma è innegabile il suo rapporto con i blucerchiati. E dal punto di vista dell'impiego, a Genova l'uruguaiano avrebbe tutto lo spazio possibile e immaginabile per conquistarsi il Mondiale.



AFFARE IMPOSSIBILE - L'operazione, però, ha i contorni della favola di mercato, più che del reale obiettivo. Il primo ostacolo, pressoché insormontabile, è rappresentato dall'ingaggio. Torreira aveva già trovato un'intesa con la Fiorentina sulla base di uno stipendio da 2,7 milioni di euro a stagione, a cui sommare le eventuali commissioni all'agente relative ad un possibile acquisto. Il tetto della Samp, attualmente, è a 1 milione netto. Non bastasse il nodo contratto, poi, c'è un'altra porta chiusa in faccia alla Samp: l'Arsenal chiede 15 milioni di euro per il cartellino di Torreira. Per una squadra che fatica a chiudere colpi in prestito secco, decisamente uno scenario da impensabile.