Giungono novità interessanti per quanto riguarda il difensore della Sampdoria Maya Yoshida, arrivato in prestito a gennaio dal Southampton. Il centrale, nel suo acccordo con i blucerchiati, aveva una clausola che prevedeva, da parte di Corte Lambruschini, un'offerta automatica per il prolungamento annuale del suo contratto, in scadenza a giugno 2020, al raggiungimento della decima presenza. Il giocatore ha centrato l'obiettivo, e così la palla è passata al giapponese, che sembrerebbe intenzionato ad accettare la proposta blucerchiata.



Non solo prolungamento però. Secondo Il Secolo XIX Yoshida sarebbe disponibile anche a trattare un eventuale rinnovo per un'altra stagione, quindi sino al 2022, a cifre però più basse rispetto a quelle attualmente percepite da Corte Lambruschini.