Il limbo in cui ci troviamo rappresenta uno scenario tutto nuovo, inedito e anche un po’ spaventoso.. Già, anche il mercato, che non dorme mai perché è sinonimo di denaro, è in stallo. Ipotizzare trattative imbastite o abbozzare idee e contatti in questo momento credo sia molto complesso, per non dire impossibile. Le squadre non hanno ancora un’idea di come si svolgerà la prossima stagione, quando partirà e quando si concluderà il campionato attuale. Parecchie non sanno neppure in che categoria giocheranno, e non possiedono nemmeno un’idea accettabile di quelle che saranno le perdite correlate all’emergenza e i budget societari per il futuro.Non ci pensano proprio.Quello che possono fare dirigenti e direttori sportivi se mai è riguardare le partite degli osservati speciali, iniziare a scremare i report arrivati dai vari osservatori in giro per il mondo e cominciare a preparare una lista dei papabili obiettivi, in caso tutto dovesse risolversi nel migliore dei modi. Di sicuro le società potranno contare su parecchio tempo a disposizione pe, valutando le mosse future. La Samp avrà numerosi nodi da sciogliere quest’estate, e non potrà permettersi di sbagliare neppure una scelta, soprattutto dopo le ultime tre fallimentari sessioni di mercato (ci metto dentro le due di quest’anno e pure la finestra invernale del 2018-2019). Dunque, in questa fase di bonaccia, senza refoli né sussulti, andremo ad analizzare la situazione blucerchiata reparto per reparto, a cominciare da uno dei nervi scoperti, ossia la porta.. Le principali polemiche riguardavano il portiere, colpevole secondo parte della critica di non risultare mai decisivo, e anzi, di aver spesso inciso in maniera negativa sull’andamento della squadra. Io ritenevo Audero un ottimo portiere dopo la prima stagione in blucerchiato, ho pure dedicato un Sampmania all’argomento dopo le prime critiche stagionali, che per me erano ingenerose, ad oggi invece ho leggermente cambiato opinione.Di certo non è IL problema di una formazione costruita con evidenti lacune e mancanza di qualità, ma neppure rappresenta una garanzia inossidabile dello scacchiere blucerchiato. Diciamo pure che Audero è il classico giocatore sintetizzabile con l’espressione “Da rivedere”.In effetti sarei curioso di osservare nuovamente il giocatore per un’altra stagione, magari. Anche perché giova ricordare una delle leggi non scritte del calcio: quando una squadra vive un momento difficile,. Fa da catalizzatore alle incertezze altrui, ne è parafulmine e condensatore. E’ sbagliato giudicarlo quando le cose girano troppo bene, ma lo stesso vale nei momenti bui. Il prossimo campionato potrebbe essere il reale spartiacque nella carriera di Audero:. Alcuni dei difetti emersi sono ampiamente superabili con l’allenamento, l’esperienza e pure con il recupero della fiducia. E’ il caso delle uscite, della lettura delle situazioni di gioco e delle respinte corte. Altri invece, come la, dipendono dalla conformazione fisica e dall’esplosività delle fibre muscolari. Si possono allenare, ma sino ad un certo punto. Resteranno punti di forza e punti deboli del calciatore, che come tutti i giocatori del mondo risulterà più bravo in un fondamentale piuttosto che in un altro.Credo poi che ci sia un’ulteriore valutazione da fare.. La congiuntura formata dal ridimensionamento delle valutazioni post Coronavirus, unito alle non esaltanti prestazioni del numero uno doriano e all’alta cifra messa a bilancio lo scorso gennaio rappresentano una zavorra significativa di cui tenere conto nelle riflessioni sul futuro di Audero, al netto delle acrobazie contabili e degli scambi sull’asse Torino-Genova.probabilmente una proposta vicina a tale quotazione porterebbe ad un inevitabile addio del giocatore ma la ritengo ad oggi una situazione difficilmente verificabile. Penso che Audero,Ma questa è un’opinione personale, che in tempo di Coronavirus vale quanto il due di picche a briscola.