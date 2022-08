Ogni tanto, nell’orticellonascono. Sono frottole, balle, chiamatele come volete, e curiosamente riguardano quasi sempre gli stessi personaggi. Si tratta di sciocchezze troppo eclatanti per poter essere plausibili. Uno si affida al buonsenso della massa, si illude non possano attecchire, e invece a volte, non si sa come,Quasi come se avessero una sorta di autoreferenzialità.Di esempi nel passato c’è pieno. Quasi sempre, riguardano Giampaolo che “Ha fatto vendere Zapata” (non è vero, qui le dimostrazioni ) o “Preferiva Alvarez a Fernandes” (altra scemenza, me ne ero occupato in passato in questoma neppure i numeri convincono le teste più dure). La nuova leggenda metropolitana, fresca fresca e appena confezionata, riguarda Candreva, un giocatore cheGiampaolo che, guarda caso, secondo tale modo di ragionare sarebbe l’unico allenatore al mondo a chiedere cessioni di giocatori importanti, piuttosto che acquisti. Probabilmente è masochista.Anche la leggenda di Candreva si può smontare pezzo per pezzo. Il modo più semplice è partire dall’estate, e da un ritiro. Non credo che un allenatore intenzionato ad ostracizzare un calciatore avrebbe cercato ogni modo per metterlo a suo agio, no? Se questo non basta, si possono portare ad esempio alcune frasi di Giampaolo relative a Candreva. A precisa domanda, “Candreva è importante?” l’allenatore, soltanto un mese fa, rispondeva così: “Sì.”. Lo scorso campionato, invece, il ‘menaggio’ riguardava la posizione del numero 87. E Giampaolo tagliava corto: “Antonio è un calciatore forte con qualità. Si discute sulla posizione ma quando giochiamo offensivamente ha il compito di ritagliarsi il pezzetto di campo a lui è congeniale. Poi viene a prendersi il pallone dentro al campo come ha fatto anche in passato nella Samp.” dichiarava ad aprile subito prima della Salernitana. Con la Lazio, invece, lo aveva impiegato esterno largo nei 4 a sostegno dell’unica punta Caputo. Un ruolo che, secondo Giampaolo, dava a Candreva tutte le possibilità di "esprimersi al meglio” aggiungendo “è la sua mattonella”Se si decide di non tributare nessuna fiducia alle parole del diretto interessato (non vedo perché, ma il mondo è bello perché è vario), si può fare conto sui numeri. Quelli non mentono mai. Durante la gestione Giampaolo,, saltandone soltanto una, per squalifica. Non solo, ma Giampaolo lo ha impiegato per complessivi. Le volte in cui è stato sostituito? Soltanto 7. In queste sette circostanze, per quattro volte è uscito dopo l’80° minuto, e comunque mai prima dell’ora di gioco. Anche quest’anno, in Coppa, Candreva era partito titolare, proprio nel ruolo a lui più congeniale. Se questo significa “Volersene liberare”...In questi giorni però circola anche una nuova diceria, possibile solo nel pazzo, incomprensibile mondo Samp. L’idea, adesso, è la seguente:Come se un inizio di campionato con Atalanta, Lazio, Juventus e Milan nelle prime sei giornate potesse incidere su un’operazione da centinaia di milioni complessivi. Oltretutto, è pieno di esempi di società comprate o cedute a prescindere dai risultati sportivi o in momenti di difficoltà. In primis, proprio la Samp.Si tratta di un giochino andato in scena già tre anni fa, tra agosto e settembre 2019, e i film - è proprio il caso di dirlo - già visti e pure di bassa qualità, io non li riguardo più. Mi sembra un tentativo di distrazione di massa, un modo abbastanza stucchevole per. Non che si tratti di una novità, ma a renderlo responsabile anche dell’eventuale mancato passaggio di proprietà, poco ci manca.