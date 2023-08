Credo che a volte certe coincidenze non arrivino senza motivo. Sono sicuro che di ciò. Pensate sia un caso seIo no. La truppa di Pirlo ieri si è davvero liberata: si è scrollata di dosso tante zavorre, detriti di una brutta storia ancora dietro l'angolo.E' un passato purtroppo sempre presente. Ha lasciato le sue unghiate sulla nostra pelle,I nostri movimenti devono essere calmi e controllati, per non riaprire gli squarci. E' un passato da monitorare con attenzione e cautela, ma poterlo definire così, 'passato', è già meraviglioso. E noi, che ci siamo liberati, non potevamo ricominciare da nessun altro posto che non dal Liberati.Ieri ci siamo liberati davvero di un sacco di scorie. Gli spettri di una vittoria inche mancava dallo scorso 4 gennaio, ad esempio, non ci sono più. Abbiamo buttato nel cassonetto le paure di una rimonta in extremis, grande classico della scorsa stagione, o di una qualche incredibile, imprevista sfiga. Abbiamo rivisto una squadra compatta, unita, un gruppo che pare già solido e amalgamato. Abbiamo assistito, finalmente, ad una partita giocata da ragazziCi siamo liberati, soprattutto,. Averlo lanciato nel cassonetto subito, alla prima occasione buona, è catartico e simbolico.La Serie B, pronti via, ha deciso diper la categoria vietando l'abbraccio tra tifosi della Ternana e sostenitori blucerchiati, vietando la trasferta ai non tesserati per due tifoserie unite da un gemellaggio che affonda le sue radici negli anni '70. E quando vi ricapita? Peggio per loro. E' l'ennesima dimostrazione di quanto sia miope, rigido e destinato all'autodistruzione questo calcio.Non abbiamo vinto il campionato, andiamoci piano. Lo dico soprattutto per me stesso, sono uno che a volte si lascia prendere dagli entusiasmi, e non dovrei farlo. La Sampdoria è un cantiere a cielo aperto, ha bisogno di almenoe magari di qualche rincalzo, per potersi definire competitiva. L'ho già scritto in un altro Sampmania, pretendere la corazzata in grado di ammazzare il campionato da agosto in poi è sciocco e denota poca conoscenza dei meccanismi che regolano il mondo del pallone, e soprattutto la categoria. Però, adesso abbiamo qualche convizione in più: Depaoli per la categoria è un lusso, Verre in B può fare ciò che vuole, e vi dirò, Murru centrale di difesa in questo pre campionato non ha fatto male. Certo, arrivassero un centrale (anche due) di livello e Pereyra, potremmo parlare di tutt'altro. Sperando di aver azzeccato l'acquisto Esposito. Ma adesso è troppo presto. L'importante è esserci liberati di ciò che è stato, e di ciò che poteva essere. Navighiamo a vista, un passetto alla volta, e tra un po' giriamoci a guardare indietro.