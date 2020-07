, quello del Lecce con la Lazio per intenderci? Mettetevi il cuore in pace, pare proprio di no. Il contraltare di questo aspetto però è che il Doria, anzi, diciamo pure Ranieri, non sbaglia un colpo quando si tratta di essere cinici. C’è una statistica in tal senso che ritengo illuminante: alle cinque squadre attualmente sotto alla Samp in classifica i blucerchiati hanno preso. Doppia vittoria al cospetto della Spal, successo nell’unico match disputato sino ad ora con Brescia, Genoa e Udinese, e 4 punti tra andata e ritorno di fronte al Lecce: il conto è presto fatto. Se consideriamo poi anche il Torino, che ci ha scavalcato ieri sera, i numeri sono ancora più impressionanti. In quel caso i punti scippati alle concorrenti nella lotta salvezza diventanoSi tratta di una cifra davvero clamorosa e utile per certificare un dato, ossia che il mister in panchinaDei 25 punti messi in cascina infatti soltanto 3 portano la firma di Di Francesco (l’1-0 dell’andata con il Toro), gli altri 22 li ha fatti tutti Sir Claudio. Questo per sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia colossale il lavoro di Ranieri con la Samp. Quando si dice che la salvezza sarebbe un miracolo sportivo, è a questo che ci riferiamo.Ciò significa però anche che la Samp, nelle rimanentiSempre e solo sfiga? Non credo, ritengo ci sia dell’altro. Ma allora cosa ci può essere? Ranieri improvvisamente si dimentica come preparare gli appuntamenti? Non credo nemmeno a questo. Anzi, sono convinto che Atalanta-Sampdoria sia lo specchio perfetto per spiegare questa impressionante dicotomia. Il Doria e Ranieri la trasferta di Bergamo l’avevano. Probabilmente nel primo tempo a tratti si è visto pure il miglior gioco della stagione, con un undici corto, ben sistemato in campo, in palla e aggressivo.Ranieri ha stupito tutti presentando un, e invece era stupendamente studiato per ingolfare Freuler e Pasalic, opponendo nel contempo un doppio avversario alle temibili armi a disposizione di Gasperini, ovvero gli esterni Hateboer e Gosens., mentre il terzetto di mastini composto da Linetty, Ekdal e Thorsby garantiva chilometri a getto continuo in mezzo al campo. E’ stato fondamentale sistemare una cintura di centrocampo del genere, perché la diga ha permesso alla Samp dia tamponare l’altrimenti immarcabile Gomez, aiutando ripetutamente anche Yoshida e il gigantesco Colley, in modo tale da evitare ai due centrali di ritrovarsi con frequenza nell’uno contro uno con Zapata e Ilicic. Semplice, lineare, immediato. E’ pura matematica. Sì, ma bisognava pensarci.Già, ma poi cosa è successo? Mi sembra piuttosto evidente. A squadre lunghe, dopo una prestazione ad altissimo livello di dispendio fisico e nervoso,, placidamente adagiati sulle poltrone dell’Atleti Azzurri d’Italia. I due si sono scaldati, sono entrati in campo, e pronti-via hanno spaccato il ritmo del secondo tempo. Cross dell’ucraino perfetto su calcio d’angolo per la capocciata di Toloi, non contrastato addirittura da due difensori doriani, e perla di gran classe del colombiano da fuori area.Statistica mantenuta, e Samp che torna a Genova con un pugno di mosche e ancora zero punti in una sfida contro una compagine più forte.. Non è sfortuna, anzi, c’è una differenza abissale tra ‘essere sfigati’ e ‘essere fortunati’. Sfangarla con un tiro in porta resistendo a novanta minuti di assalti, quella è fortuna. Non vincere contro una società che, a differenza della Samp, si può permettere di far entrare dalla panchina Muriel, Malinovski, Castagne e De Roon è semplicemente prevedibile. Credo che sostanzialmente sia questo il motivo per cui il Doria si ritrova nella posizione di classifica attuale e anzi, sono convinto si tratti della dimostrazione che, non mi stancherò mai di ribadirlo, poichè completamente privo di alternative ai dodici-tredici potenziali titolari. Gli altri, quelli davanti al Doria in classifica,La statistica che vi ho fornito prima credo che dimostri anche un altro aspetto, ossia chee preoccupante. L’ex tecnico di Leicester e Roma sa dove e quando fare punti, sa che i successi nello scontro diretto alla fine contano doppio, ed è perfettamente conscio di quali e quanti siano i limiti della formazione che allena. Quindi, tutto sommato, chi se ne importa se la Samp non ottiene mai il risultato a sorpresa contro la big di turno. Meglio proseguire passo passo sulla strada tracciata da Ranieri, a patto di confermare il trend da domenica., di questo ne sono certo.