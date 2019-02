Adolfo Gaich è il nuovo astro nascente del calcio argentino. Classe '99, autore di 3 gol contro il Venezuela nel Sub 20, l'attaccante veste la maglia del San Lorenzo. Il suo agente, Pablo Caro, ne parla a FcInterNews.it: "Adolfo è un attaccante potente, sullo stile di Lewandowski e Ibrahimovic. Devo dire che in Cile, per visionare la manifestazione, c’erano gli osservatori di svariati club. Lui è già pronto per giocare eventualmente in una grande squadra europea. D’altronde nel Vecchio Continente lo apprezzano molto per le sue caratteristiche. Presto poi otterrà il passaporto comunitario". Sul giocatore ha messo gli occhi l'Inter.