Come racconta Il Mattino, i sediolini saranno tutti azzurri con nuance dello stesso colore per gli anelli superiori; per gli inferiori i colori saranno più o meno gli stessi con qualche macchia di marrone e giallo. Per «pixellare i vuoti sugli spalti» come richiesto da patron Aurelio De Laurentiis. La decisione sui sediolini verrà formalizzata oggi, così come quella sui tabelloni che saranno collocati nella Tribuna Nisida e nei distinti. «Uno sforzo finanziario al quale la Ssc Napoli a oggi non ha contribuito nemmeno con un euro» racconta l'assessore allo Sport, Ciro Borriello che si toglie così il primo sassolino dalla scarpa. «De Laurentiis - dice - ha accusato me, i tifosi che vengono dalle periferie e quelli che vanno in curva di essere collusi con la camorra, una follia. Ma non lo querelerò perché non scendo ai suoi livelli quello non è il mio linguaggio, dico che in questo modo ha criminalizzato un grande pezzo di città che ha dignità e vive di passione».