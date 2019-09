Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, scarica le colpe per quanto riguarda i lavori al San Paolo. Queste le sue parole a Radio CRC: "Lo spogliatoio dello stadio San Paolo di Napoli è a carico delle Universiadi, il Commissario Basile si è preso l’impegno. Ma comunque entro sabato sarà sicuramente messo in regola. Questa situazione non fa altro che mettere in evidenza le competenze: lo stadio San Paolo è sotto l’amministrazione del Comune mentre lo spogliatoio della Regione. Questo tema riguarda Basile, De Luca e De Laurentiis"