La Stella allo Stadium non ce l'ha, però nel cuore di ogni juventino la Stella di Karel Poborsky rimarrà sempre presente#5Maggio2002

L'che perde con la Lazio, 4-2, all'Olimpico, sotto i colpi die con lo zampino di; la Juve che vince a Udine ed esulta al triplice fischio: una giornata di lacrime per il popolo nerazzurro, e per, al suo passo d'addio; una di festa per i bianconeri, impazziti di gioia sul prato verde friulano e per le strade d'Italia. E oggi, a 18 anni di distanza, sui social gli juventini prendono ancora in giro gli interisti.