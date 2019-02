Novità in arrivo sul fronte stadio per Inter e Milan. Come riporta l'Ansa, i due club sono al lavoro per presentare una proposta di riqualificazione di San Siro. Con una lettera, che sarà indirizzata al Comune di Milano, le due società chiedono "un montante di volumetrie private superiore rispetto a quanto previsto oggi per le Grandi funzioni urbane", per realizzare quello che viene considerato "progetto innovativo che riqualificherà tutta l'area nell'interesse di tutta la città".