San Siro, oggi scade il bando pubblico: Inter e Milan pronte all'acquisto, tutti i prossimi passi dell'iter e le tempistiche

. L’avviso pubblicato dal sindaco Giuseppe Sala – chiamato a presentare una relazione sul Consiglio sull’esito dell’Avviso Pubblico per il Progetto Meazza - era atto a definire e capire se fossero presenti altri soggetti interessati all’acquisto dell’impianto Giuseppe Meazza. L’obiettivo, infatti, era consentire ad altri player di presentare le proprie offerte e i propri progetti alternativi.

– Entrando nel particolare,(considerando sempre la valutazione di 197 milioni di euro fatta dall’Agenzia delle Entrate): le due società milanesi vogliono costruire un nuovo impianto adiacente al vecchio San Siro, rifunzionalizzando lo storico attuale impianto.. Difficilmente, in ogni caso, ci sarà tempo per presentare o ipotizzare proposte diverse da quelle di Inter e Milan. Intanto che il bando vedrà scendere la parola fine alla mezzanotte di oggi, è stata aperta e avviata una conferenza preliminare dei servizi per raccogliere tutti i pareri possibili circa la proposta delle società meneghine.

La proposta dei due club, come comunicato dalla Giunta Comunale di marzo, è condizionata dalla valutazione positiva del Docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali) da parte della Conferenza di Servizi Preliminare e, ultima data utile fissata per tale evento., se tutto procederà al meglio,. In ogni caso, in attesa della dichiarazione di pubblico interesse e dell’avvio dell’iter,che farebbe scattare il vincolo sul secondo anello di San Siro.

