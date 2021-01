Il Torino cerca un centrocampista sul mercato. Nel mirino ci sono lo sloveno Jasmin Kurtic del Parma, il danese Lukas Lerager del Genoa e il portoghese Gedson Fernandes (rientrato al Benfica dal prestito al Tottenham).



Per l'attacco c'è una trattativa col Betis per il paraguaiano Antonio Sanabria (ex Genoa), che ha già accettato il trasferimento al Torino. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i granata monitorano Davide Diaw del Pordenone e dialogano con la Sampdoria per sciogliere anticipatamente i prestiti di Nicola Murru (contattato dal Cagliari) e Federico Bonazzoli, che era stato richiesto dal Crotone e piace pure al Parma.



In uscita il Las Palmas resta forte sul difensore Ferigra, per Adopo oltre alla Viterbese si è inserito il Cosenza mentre si è raffreddato l'interesse del Portsmouth.