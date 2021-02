Se Rolando Mandragora ha già debuttato con la maglia del Torino, nella partita pareggiata per 3-3 contro l'Atalanta, l'altro acquisto di gennaio, Antonio Sanabria, deve invece ancora fare il proprio debutto in granata. L'attaccante paraguaiano è stato fermato dal Covid ma Davide Nicola spera di poterlo avere a disposizione per la partita di sabato contro il Genoa.



Secondo il nuovo protocollo, a Sanabria basterà un tampone negativo (e non più due) per poter rientrare nell'elenco dei convocati. Ricordiamo che il giocatore è asintomatico: nei prossimi giorni Nicola saprà se potrà convocare o no il numero 19.