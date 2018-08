A Roma stanno sperando in una sua cessione da parte del Real Betis di Antonio Sanabria. L'ex giallorosso - scrive Estadio Deportivo - piace al West Ham, che è pronto ad avanzare una proposta da 22,5 milioni di euro. Il club capitolino otterrebbe il 50% dei soldi incassati dagli spagnoli, secondo gli accordi sottoscritti in sede di cessione. Sul giocatore c'è anche il Nizza, il suo futuro non è ancora certo.