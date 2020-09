L'attaccante dell'Interè intervenuto a Peloteros TV attraverso una diretta su Instagram per mandare un saluto ai suoi ex tifosi del Manchester United e provare a spiegare i motivi per i quali non ha funzionato la sua esperienza: "Avevo un accordo col Manchester City, ma per cose di calcio poi l’accordo è stato finalizzato con lo United.Passa un mese e avevo la stessa sensazione: in quel momento non eravamo uniti come squadra, non eravamo una famiglia e questo si rifletteva sul campo. E quando c’era da incolpare qualcuno, incolpavano me. Anche quando giocavo pochi minuti. Non eravamo un gruppo, ma la colpa me la prendevo sempre io".- Sulla decisione di passare all'Inter: "Lui mi ha detto che non c’erano problemi. Ora sono un giocatore dell’Inter e posso solo ringraziare lo United per avermi dato l’opportunità di vestire la sua maglia". Dopo una stagione in prestito, con 4 gol e 10 assist in 32 partite, Sanchez si è infatti svincolato dal Manchester Unite e ha firmato un contratto triennale coi nerazzurri.