La vida siempre me da motivos para agradecer, lindo día para todos...pic.twitter.com/buNmADditv — Arturo Vidal (@kingarturo23) September 3, 2020

. I nerazzurri hanno trovatoche è pronto a firmareispetto a quanto guadagna ora al Barcellona,- Proprioda varcare prima di poter aprire i cancelli di San Siro:, in giornata doveva arrivare l'annuncio ufficiale del suo, invece i catalani non hanno ancora liberato l'ex centrocampista della Juventus.- Il club nerazzurro ha infatti grande fiducia di: l'impressione è che per vedere King Arturo in nerazzurro sia solo questione di tempo. Nel frattempo, durante il pomeriggio, è arrivatoda parte del cileno, che con ciabatta fosforescente, calzettone lungo, collana dorata, cappellino e jeep alle spalle, sussurra:Odore di nuova avventura.