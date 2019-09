Alexis Sanchez, nuovo attaccante dell'Inter, ha parlato a ESPN: "Puoi guardare a lungo, ma non troverai nessun altro come Lukaku, in nessuna parte del mondo. io e Lukaku ci allenavamo bene con lo United, ma avremmo dovuto giocare di più per ottenere il massimo. Non era il momento giusto per stare al Manchester per entrambi, ci sono stati troppi cambiamenti: quando è così, poi diventa difficile. Questo è il motivo per cui sono all'Inter, e per cui anche Romelu è qui. Se funzionerà? Avremo molto da dire al riguardo alla fine della stagione".