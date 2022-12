L’avventura al Marsiglia di Alexis Sanchez potrebbe concludersi dopo appena un anno. Il cileno, arrivato in Francia dall’Inter ad agosto, e accolto da vero campione, non è rimasto soddisfatto dal cammino europeo dei transalpini: per questo starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di fare già valigie in estate. Ma secondo i ben informati dietro a questa scelta ci sarebbero anche motivazioni tattiche.



LA RICOSTRUZIONE - Eroe interista in occasione della Supercoppa Italiana vinta con la Juve lo scorso gennaio (suo il gol al 121’), il cileno è stato poi spedito via da Milano per due motivi: il maxi-ingaggio e i troppi infortuni. Poi il passaggio al Marsiglia di Tudor, dove il 34enne ha realizzato 7 reti in 17 partite. Un discreto bottino, non sufficiente però per consegnare gli ottavi di Champions League al club presieduto da Pablo Longoria. Anzi, il Marsiglia ha detto addio ad ogni competizione europea. Un percorso che ha deluso altamente l’ex Barcellona, pronto ad andare via la prossima estate. Ad aumentare la frustrazione della punta, sotto contratto fino al 2024, anche la collocazione tattica di Tudor, il quale lo costringe troppo spesso a giocare spalle alla porta.