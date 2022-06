L'Inter e l'agente Fernando Felicevich hanno fretta nel provare a risolvere le situazioni legate ad Alexis Sanchez e ad Arturo Vidal. Per entrambi il club nerazzurro può attivare una clausola rescissoria da 4 milioni di euro pur di risparmiare il ricco ingaggio di entrambi, ma anche l'agente dei cileni sta lavorando per trovare per entrambi una nuova sistemazione.