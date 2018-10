La sua prima stagione al Genoa non è inizia nel migliore dei modi, colpa di un lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per un mese e mezzo. Ora che è tornato disponibile, però, Sandro non sembra avere nessuna intenzione di togliersi di dosso i galloni da regista affidatigli da Ballardini e confermati da Juric. "Con il Parma abbiamo sbagliato - ha detto il brasiliano al sito ufficiale del club rossoblù ritornando con la mente all'ultima gara di campionato - Dovevamo mettere pressione, chiuderla quando gli avversari erano in difficoltà. Il calcio per me è fatto di cose semplici. La semplicità che dovremmo mettere in campo con la Juventus, facendo attenzione a restare calmi, mantenendo la lucidità necessaria ed eseguendo le istruzioni che il mister fornirà. E poi andiamo a divertirci. Con rispetto, senza timori. Per esprimere il nostro potenziale”.



​L'ex mediano di Tottenham e Benevento è un vero e proprio giramondo, capace di giocare già in quattro paesi differenti. A Genova però assicura di respirare un'aria nuova: “A 29 anni ho vissuto in Brasile, Inghilterra, Turchia, Italia. Ho giocato per club importanti e lo dico a voce alta: mi piacerebbe restare a lungo. C’è una bella aria al Genoa. E’ un club carino, ha tifosi spettacolari. E siamo un buon team”.