Potrebbe essere Andrea Favilli a guidare l'attacco dell'Italia Under 21 nell'amichevole di questa sera contro i pari età tunisini.



Dopo la mezz'ora finale giocata settimana scorsa contro il Belgio di Stephane Omeonga, stasera per la punta del Genoa potrebbe esserci finalmente spazio dal primo minuto. Il CT azzurro Gigi Di Biagio sembra infatti fortemente intenzionato a puntare sul centravanti pisano per cercare di scardinare la retroguardia nordafricana.



Dopo i centri messi a segno da Piatek contro il Portogallo e da Pandev contro il Liechtenstein chissà che non possa toccare ad un altro attaccante rossoblù lasciare il segno in questa tornata di impegni delle nazionali.