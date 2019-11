Era già cosa fatta in estate: Leroy Sané al Bayern Monaco era un affare già chiuso se non fosse per la disgraziata rottura del legamento crociato che il tedesco classe '96 ha subito in un Manchester City-Liverpool. Secondo Sport Bild, i bavaresi non hanno mai abbandonato l'ipotesi di portare in Germania Sané ma ora pretendono un sostanziale sconto sul suo cartellino, non tanto a causa dell'infortunio (i cui tempi di recupero sono ancora lunghi) ma per il fatto che il contratto del 23enne con i Citizens scadrà nel giugno 2021. L'idea di ​Uli Hoeness, presidente del Bayern, è dunque chiara: per Sane non si va oltre gli 80 milioni di euro.