Leroy Sanè di nuovo da Arteta a gennaio: si può. Il laterale tedesco, reduce dall’eliminazione al Mondiale con la Germania, potrebbe cambiare casacca nella prossima finestra del mercato: a pensarci seriamente, scrive GiveMeSport è l’Arsenal, in vetta alla classifica della Premier League.



I Gunners, che vedono l’obiettivo scudetto alla portata (sono primi a +5 sul City secondo), sembrerebbero intenzionati a rafforzare la squadra per affrontare al meglio il secondo scorcio della stagione. Ricordiamo che Sanè e Arteta hanno già lavorato insieme al Manchester City quando l’ex centrocampista era il vice in panchina di Pep Guardiola.