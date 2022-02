Ci siamo, il countdown è scaduto. Sanremo 2022, si parte. Oggi, martedì 1° febbraio, il teatro Ariston apre il sipario per la 72a edizione del Festival della canzone italiana e si va avanti fino a sabato 5, giorno della finalissima. Per il terzo anno di seguito il presentatore sarà Amadeus, confermato anche come direttore artistico. Nel corso delle cinque serate sarà affiancato da co-conduttrici, una per ogni puntata: nella serata di stasera ci sarà Ornella Muti.



LA NOVITA' - La principale novità rispetto all'edizione scorsa, è l'assenza della Categoria Giovani nelle cinque serate. Come già successo nel 2019, i 25 cantanti parteciperanno in una sola sezione: 22 big più i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2021 (che presenteranno un bravo diverso da quello col quale hanno strappato il pass per l'Ariston). Come succede ormai da otto anni, il vincitore del Festival di Sanremo - salvo rinunce - parteciperà all'Eurovision Song Contest, che quest'anno si svolgerà a Torino.



GLI ARTISTI DELLA PRIMA SERATA



Achille Lauro – Domenica



Ana Mena – Duecentomila Ore



Dargen D’Amico – Dove si balla



Gianni Morandi – Apri tutte le porte



Giusy Ferreri – Miele



La Rappresentante di Lista – Ciao ciao



Mahmood e Blanco – Brividi



Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare



Michele Bravi – Inverno dei fiori



Noemi – Ti amo non lo so dire



Rkomi – Insuperabile



Yuman – Ora e qui