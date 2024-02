Sanremo 2024, Geolier e il retroscena sui voti: cos'è successo

Francesco Guerrieri

Vincere il Festival di Sanremo al debutto è come un gol al 90' all'esordio in Serie A. Inspiegabile. Angelina Mango parlava con lo sguardo: emozionato, incredulo dopo l'annuncio di Amadeus che ha decretato la sua vittoria. La cantante ha trionfato in una corsa a tre con Annalisa e Geolier. Soprattutto Geolier: Angelina ha fatto uno scatto decisivo all'ultima curva superando il rapper napoletano proprio al fotofinish.



IL REGOLAMENTO - Al termine delle esibizioni nella serata finale è stata stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle precedenti, e ha stabilito la classifica definitiva dalla 30a alla 6a posizione. Dopo l'azzeramento dei voti precedenti, i primi cinque classificati sono stati votati dalla Giuria della sala stampa (con un peso del 33%), dalla Giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). La somma dei voti di tutte le tre componenti ha decretato il vincitore del Festival.



GEOLIER VINCITORE DEL PUBBLICO - Detto questo, dopo le preferenze espresse dal pubblico a casa attraverso il televoto, Geolier era primo con il 60% dei voti. Fosse dipeso solo da quello, il Festival di Sanremo 2024 l'avrebbe vinto lui. Poi è stato azzerato tutto, sono entrati in gioco i voti della sala stampa e delle radio che hanno ribaltato la situazione: Angelina Mango ha vinto con il 40,3% delle preferenze, Geolier è arrivato secondo con il 25,2%. Sul podio anche Annalisa che ha ricevuto il 17,1% dei voti; al quarto posto Ghali (10,5%) e dietro di lui Irama (6,9%).