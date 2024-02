Sanremo 2024, i Ricchi e Poveri a CM: 'Il Milan, il Bayern e Califano, abbiamo fatto esplodere l'Allianz Arena'

Francesco Guerrieri

Per quei pochi che non si ricordano come fa 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri, ci pensano direttamente loro a riportarla alla mente: "Sentire le nostre canzoni riadattate a cori da stadio è sicuramente una grande emozione. Che cresce piano piano..." ci dicono scherzando nella nostra intervista Angela Brambati e Angelo Sotgiu durante il viaggio verso Sanremo. Oggi parte una nuova edizione del Festival, stasera si apre di nuovo il teatro dell'Ariston e per loro sarà la 13a partecipazione.



Sarà perché ti amo è arrivata fino all’Allianz Arena Monaco.

"E' vero, l'hanno cantata i tifosi del Bayern e lo stadio è esploso. Ma c'è da dire che in tedesco era più complicato capirla".



Qual è stato lo stadio dove vi ha fatto più effetto sentire cantare Sarà perché ti amo?

"Probabilmente San Siro cantata dai tifosi del Milan. Ma è stato emozionante a Siviglia sentire per la prima volta una banda che la suonava".



Come nasce l'idea di fare Sarà perché ti amo?

"Ce l'ha proposta il nostro manager Dario Farina e ci è subito piaciuta. Quando l'abbiamo portata la prima volta sul palco non sappiamo cosa sia successo, a un certo punto il pubblico si è addirittura alzato in piedi e strillava i nostri nomi".



Qualcuno su questa canzone ha detto: 'Se l’avessero presentata direttamente ai tifosi l’avrebbero apprezzata più di alcune giurie'.

"E hanno ragione, probabilmente sarebbe andata così. Ma sono cose che succedono, abbiamo sempre guardato oltre e siamo andati avanti".



All’ultimo Europeo di atletica in Polonia, vinto dall’Italia, per renderci omaggio gli organizzatori hanno fatto partire Sara perché ti amo. Ma hanno sbagliato versione e hanno messo quella da stadio.

"Sì, ci hanno girato il video. Un'immagine emozionante però è stata vedere Sofia Goggia che sugli sci, prima di iniziare una gara, stava canticchiando 'Mamma Maria'".



Come nasce il nome del gruppo Ricchi e Poveri?

"Lo inventò Califano, in un periodo durante il quale ci invitava tutte le sere a cena fuori e pagava sempre lui. Noi non potevamo ricambiare perché non avevamo abbastanza soldi, così una volta ci inventammo che dovevamo andare da parenti a Milano e finimmo per mangiare due panini in macchina".



E?

"Lui ci seguì perché aveva capito che c'era qualcosa di strano, e quando ci scoprì disse che ci avrebbe chiamato 'Ricchi e Poveri', perché ricchi di spirito e poveri nelle tasche".



E con quel nome avete avuto successo, andando a cantare anche in Russia con -25°.

"In Siberia abbiamo fatto un concerto a -30°. Si gelava. Era complicato cantare con quella temperatura. Non siamo neanche riusciti a fare delle foto perché dal freddo il dito non scivolava sul telefono".