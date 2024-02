Sanremo 2024, Sangiovanni a CM: 'Una malattia al cuore mi ha tolto il calcio, Giroud il mio pupillo al fanta'

Quando parla di calcioè nella sua zona di confort: "Sui seggiolini di San Siro mi sento a casa". Tifoso milanista, ieri si è esibito sul palco dell'Ariston col brano 'Finiscimi' in gara al Festival di Sanremo 2024.. Però è stata un'emozione unica, la prima volta allo stadio e la prima volta in una gara europea. Anche a distanza di anni San Siro mi affascina sempre, lì mi sento a casa"."Visto il momento che stiamo attraversando forse non conviene. Considerando anche come sta andando l'Inter forse non conviene..."."Sì, anche qualche settimana fa durante le prove. Eravamo d'accordo sul fatto che, per rivalità, la squadra che riesce a unire milanisti e interisti è la Juventus"."Sì, ci proviamo. Vorrei che in estate prendessimo un attaccante, possibilmente Zirkzee. L'ho visto a San Siro in Milan-Bologna, è un giocatore incredibile"."Ci ho provato, ma a 10 anni mi hanno diagnosticato una malattia al cuore che non mi ha permesso di fare agonismo. Ma non l'ho vissuta come un peso, sono contento del percorso e delle scelte che ho fatto"."Diciamo che per questi cinque giorni scelgo il FantaSanremo, ma il Fantacalcio è sempre il Fantacalcio... Quest'anno ne faccio tre insieme"."Giroud, un giocatore che nella mia squadra non può mai mancare. Sta andando bene, ma devo raccontarmi un dramma che mi capita spesso di vivere"."Ho preso sia lui che Jovic, così capita che metto titolare Giroud con Jovic in panchina, poi quest'ultimo entra all'80', segna e io lascio fuori un gol. E a quel punto cambio umore per tutta la giornata"."Vi faccio due nomi: Mannini e Alfa"."Ora no, cerco di concentrarmi sul momento per prepararmi nel miglior modo possibile; ma fino a un po' di tempo fa mettevo sempre lo stesso profumo prima di salire sul palco. Poi mi è capitato di fare bene anche senza quel profumo e così ho interrotto questo rito".