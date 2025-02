Sanremo 2025, la scaletta della finale

Ci siamo. Oggi, a partire dalle 20.40, inizierà la finale del Festival di Sanremo 2025. La finalissima, la serata più attesa. Per le vie della città c'è grande entusiasmo ed emozione come se tra qualche ora si giocasse l'ultimo atto della Champions. Lo "stadio" è quel palco del teatro Ariston dove per l'ultima volta si alterneranno i 29 artisti in gara con i loro inediti. I favoriti sono Giorgia e Simone Cristicchi che ha totalizzato due standing ovation con la sua "Quando sarai piccola", dedicata alla madre che soffre di alzheimer. Occhio agli outsider Lucio Corsi e Olly, da non sottovalutare.

- La serata finale del Festival di Sanremo sarà aperta da Francesca Michielin, sarà lei la prima artista in gara a esibirsi. Chiuderà quest’edizione Sarah Toscano, aspettando poi il verdetto finale.Francesca MichielinWillie PeyoteMarcella BellaBreshModàRose VillainTony EffeClaraSerena BrancaleBrunori SasFrancesco GabbaniNoemiRocco HuntThe KolorsOllyAchille LauroComa_CoseGiorgiaSimone CristicchiElodieLucio CorsiIramaFedezShablo ft. Guè, Joshua, TormentoJoan Thiele

Massimo RanieriGaiaRkomiSarah Toscano