Nella terza serata del Festival di Sanremo sono circolati dei rumors su un possibile litigio dietro le quinte tra Anna Oxa e Madame. Una sorta di Bugo vs Morgan 2.0 con tanto di bicchieri tirati, ma c'è un particolare legato all'organizzazione del Festival che smentisce la presunta lite.



Le due cantanti non si sono proprio incrociate dietro le quinte, perché quando Madame ha cantato la Oxa non era ancora arrivata all'Ariston. Le loro esibizioni in scaletta erano fissate in momenti diversi, tra una e l'altra sono passate circa due ore e mezza; e, di solito, i cantanti vengono convocati in teatro circa 20/30 minuti prima di salire sul palco. Rumors non confermati quindi, Madame e Anna Oxa dietro le quinte non si sono incrociate.