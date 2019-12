Prende forma il Festival di Sanremo 2020. In attesa dei nomi dei big che saranno svelati il 6 gennaio, da oggi si conoscono già le 8 nuove proposte. Amadeus ha studiato una nuova formula per Sanremo Giovani, creando cinque duelli: Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma e gli Eugenio in via di gioia hanno avuto la meglio rispettivamente su Thomas, Reclame, Shari, Jefeo e Avincola.



Il regolamento prevedeva quattro punti: il televoto, la giuria demoscopica, la commissione musicale e la giuria televisiva. Composta da Pippo Baudo, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici e Gigi D'Alessio. Chiamati a riesprimersi in caso di parità.

Inoltre sono stati selezionati Tecla Insolia da Sanremo Young, Matteo Faustini e il duo Martinelli e Lula da Area Sanremo.



Nel corso della serata Amadeus ha confermato la presenza al Festival di due grandi ospiti: Fiorello e Roberto Benigni. Invece niente da fare per Lorenzo Jovanotti.