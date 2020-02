Sorridente come Ronaldo dopo aver segnato un gol, decisa come Cristiano prima di tirare un rigore. Georgina ha fatto gol nella porta dell’Ariston. Vuota? Sì, ma mica era facile metterla dentro. Amadeus l’ha annunciata vestito di bianconero, la modella non molla un attimo lo sguardo dagli scalini. Fisso a terra per evitare figuracce, vestito dorato e sorriso stampato sul volto. “È la più bella camiseta del mondo” dice Georgina indicando il vestito di Amadeus. Interista? A metà: il presentatore toglie la giacca mostrando una maglia bianconera davanti e nerazzurra - di Lukaku - dietro.

LA GAFFE - Il primo annuncio all’Ariston è come il primo gol, non si scorda mai: “Vacanze romane, canta Marco Masani con Arisa”. Ops. Sicura Georgina? “Masini” la corregge subito Amadeus sorridendo. “È tifoso della Fiorentina” evidenzia il conduttore. Ma anche il cantante è vestito di bianconero. Segni del destino, messaggi sul palco dell’Ariston.