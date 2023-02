Ultimi 90 minuti - si fa per dire - prima del fischio finale. Rush finale a Sanremo 2023, chi conquisterà lo scudetto della musica?- Per le vie della città si sente un solo nome:. È lui il grande favorito. Un po’ come il Napoli di Spalletti. Ieri sera ha già vinto la serata cover e duetti e da quando è iniziato il Festival è sempre stato al primo posto in classifica. L’altro possibile vincitore è, il cantante romanista che ieri è stato un po’ oscurato da Ramazzotti ma che comunque ha chiuso la serata al secondo posto. Occhio a, perché dal quinto posto può fare il grande salto e superare tutti. Un po’ come se oggi la Lazio si giocasse lo scudetto. E Giorgia, è proprio tifosa biancoceleste.- Il grande lavoro di scouting di Amadeus ha portato sul palco dell’Ariston alcune potenziali sorprese per la vittoria finale. Nella top five generale ci sono due cantanti che forse in pochi si aspettavano di vedere lì su:stanno facendo un gran Sanremo e serata dopo serata continuano a stupire il pubblico. Ricordate quando l’Atalanta ha chiuso il campionato al terzo posto per tre anni di fila? “Mica può andare in Champions, tanto prima o poi scende” diceva qualcuno durante la stagione. È rimasta lì. Come Lazza e Mr Rain, che non hanno nessuna intenzione di perdere posizioni e anzi: puntano al tricolore.- Premessa: il voto del pubblico da casa avrà un peso maggiore sulla vittoria finale rispetto alle serate precedenti. Per questo, non sono esclusi ribaltamenti clamorosi in classifica. Tra le sorprese, per esempio, potrebbe esserci. L’interista che l’anno scorso era arrivato ultimo stavolta h cambiato genere e si è preso gli applausi del pubblico. Una coppia di cantanti che piace molto sono i, futuri sposi e possibile sorpresa a Sanremo: sono la coppia gol della musica, i Kvaratskhelia e Osimhen del Festival. Gol e fantasia sul palco dell’Ariston, è tutto pronto per la finalissima.