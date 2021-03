Ormai, ci siamo, manca poco al fischio d'inizio della 71a edizione del Festival di Sanremo. Stasera il debutto del Festival 2.0 senza pubblico e con tutte le limitazioni del caso per via del Covid. Tanto lavoro dietro e qualche accortezza in più, ma lo spettacolo è garantito., più i primi 4 artisti (solo in due passeranno il turno) degli 8 in corsa nella categoria "Nuove proposte". La co-conduttrice al fianco disarà l'attrice. Grande attesa per, arrivato ieri in Liguria e dopo la conferenza di oggi ( QUI tutte le sue parole) è carico per lo show. Sul palco anche, presente a tutte e cinque le serate. Gli ospiti che saliranno in questa prima serata saranno, vincitore della scorsa edizione con la sua 'Fai Rumore',e l'infermiera, diventata un simbolo anti Covid dopo che la sua foto con i segni della mascherina sul volto ha fatto il giro del web. Sarà presente anche la banda della Polizia di stato, la violinista Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista.ArisaColapesce DimartinoAielloMichielin con FedezGazzèIramaMadameManeskinGhemonComa_CoseAnnalisaRengaFasmaGaudianoElena FaggiAvincolaFolcast