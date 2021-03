La partecipazione di Irama a Sanremo 2021 era appesa al buon senso degli altri cantanti, che in questi minuti hanno dato l'ok ad Amadeus per modificare il regolamento e tenerlo ancora in gara nonostante sia in quarantena per un caso di Covid nel suo staff. Non potendosi esibire di persona, stasera l'artista parteciperà al Festival presentando la registrazione delle prove generali.