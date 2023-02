Quando in scaletta nella quarta serata del Festival di Sanremo arriva il momento di promuovere una fiction Rai, Amadeus presenta la terza edizione di Mare Fuori. La protagonista principale - nella serie fa la direttrice del carcere - è Carolina Crescentini, che è spuntata in teatro prima del suo momento. Troppo presto. Tanto che l’attrice, in cima alla scalinata dell’Ariston, è tornata dietro le quinte per poi riuscire e tornare sul palco.